Мужчина напал на женщину в Челябинске за то, что та отказалась знакомиться с его другом

74.ru: в Челябинске мужчина напал на женщину за отказ знакомиться с его другом
В Челябинске мужчина набросился на 28-летнюю незнакомку за то, что та отказалась знакомиться с его другом. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел у подземного перехода, когда женщина поднималась наверх. В этот момент к ней подошел мужчина, которому на вид было около 35 лет, и попытался познакомиться. Получив отказ, незнакомец начал агрессивно высказываться в отношении женщины.

Затем к ней подошел спутник агрессора, он был постарше. Он тоже стал оскорблять женщину, после чего снял очки и ударил ее своей головой в голову. Пострадавшая ударила его в ответ, после чего получила еще один удар, после чего оба нападавших скрылись в переходе.

После случившегося женщина обратилась в полицию. По ее словам, видимых следов от ударов не осталось, поэтому в травмпункт она не пошла. Позже знакомая рассказала ей, что эта пара не раз проявляла агрессию к девушкам, отказывающим в знакомстве.

