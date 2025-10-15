«Хочу идти к президенту Абхазии»: блогеру, пристававшему к девушке в Сочи, сожгли машину

Блогеру Дауру Пачулии сожгли машину. Мужчина предположил, что это произошло из-за межнационального конфликта, и заявил, что хочет пойти к президенту Абхазии. В начале октября суд отправил Пачулию под арест на восемь суток за ролик, в котором мужчина пристает к девушке в Сочи, пытаясь с ней познакомится. Блогер предлагал девушке «пять тыщ», а после отказала выругался в ее сторону. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Абхазскому блогеру Дауру Пачулии, пристававшему к девушке в Сочи, сожгли машину. Об этом сообщило информационное агентство «Регнум», опубликовавшее ролик с горящим авто.

По данным журналистов, автомобиль принадлежит не Пачулии, а жене его брата. Что, однако, не мешало блогеру хвастаться им в соцсетях.

«Я приехал в Абхазию, в ту же ночь мою машину, которая находится в Сочи, сожгли. На самом деле машина принадлежит не мне, а супруге моего брата, русской девочке. Хочу идти к президенту Абхазии. Кому-то я, видимо, перешел дорогу. Кто-то раздул мыльный пузырь, мол, абхаз пристанет к русской девчонке. Уже и межнациональную рознь повесили на меня», — рассказал Пачулия.

Он добавил, что его родственники уже обратились в полицию.

«Пять тыщ дам»

1 октября в соцсетях завирусилось видео, на котором блогер из Абхазии пытается познакомится с девушкой в Сочи. В ролике мужчина грубо требует от нее назвать свое имя и просит номер телефона, не реагируя на отказы и угрожая, что не пропустит ее дальше. Когда девушка обратила внимание на то, что Пачулия ведет себя нагло, он ответил ей: «Если бы я наглым не был — я мальчиком бы был до сих пор».

Блогер также предлагал девушке «пять тыщ» за знакомство и еще столько же за свидание. Однако девушка все равно отказалась и поспешила уйти, заявив, что ей было «приятно познакомится». В ответ на это Пачулия на видео говорит, что ему было неприятно, после чего называет девушку нецензурными словами.

Ролик, как сообщал «Регнум», вызвал негативную реакцию в соцсетях. Когда пользователи пригрозили блогеру ответственностью за его грубое поведение, он заявил, что «готов ответить за свои слова». После публикации видео ГУ МВД по Краснодарскому краю начало проверку.

Позже Пачулия заявил «Регнуму», что ролик якобы был постановочным, и призвал не делать из мухи слона.

«Я с этой девочкой с видео познакомился до начала съемки в парке. Мы хорошо пообщались, я попросил ее поучаствовать в съемке моего видео. Она не хотела показывать лицо, поэтому мы снимали рилс со спины. А то, что я в конце говорю «с**а» — это не в ее адрес, а насчет самой ситуации, что со мной отказались знакомиться», — отметил блогер.

При этом мужчина отказался предоставить журналистам имя и контакт девушки, чтобы подтвердить эту информацию.

«Никого не хотел оскорбить»

Сочинская полиция быстро установила личность блогера и его местонахождение. Уже вечером 1 октября в УМВД сообщили, что мужчина сдался правоохранителям и удалил видео из своих соцсетей.

«Еще в телефонной беседе с участковым он признался, что осознал тяжесть содеянного. Мужчина не стал игнорировать приглашение на беседу с представителями закона. Он добровольно пришел в отдел полиции, где уже принес свои извинения», — рассказала в пресс-службе УМВД.

В отношении Даура Пачулии составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. На следующий день суд отправил блогера под арест на восемь суток.