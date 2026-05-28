Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Путин обратился к тем, кто стоит на страже рубежей России

Путин в видеообращении поздравил сотрудников погранслужбы с Днем пограничника
Александр Кряжев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил работников пограничной службы с профессиональным праздником.

В День пограничника глава государства вспомнил их мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны и нелегкие испытания послевоенных лет, когда приходилось пресекать незаконные попытки пересечения госграницы.

По словам Путина, в ходе СВО пограничники доказывают свой профессионализм и «в самых сложных, нестандартных ситуациях действуют бесстрашно и решительно».

Политик назвал погранслужбу ФСБ «надежным звеном» в обеспечении безопасности РФ и россиян и пообещал совершенствовать пограничную инфраструктуру, качественно оснащать подразделения ведомства и укреплять его кадровый потенциал.

День пограничника отмечают в России 28 мая — это праздник тех, кто стоит на страже рубежей страны. Международный день защиты женского здоровья тоже приходится на эту дату и напоминает о важности регулярных осмотров и профилактики заболеваний.

А православная церковь 28 мая чтит память благоверного царевича Димитрия Угличского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 28 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин и Си поздравили ветерана ВОВ со 101-м днем рождения.

 
Теперь вы знаете
Осторожно, «раздолжнители»! Стоит ли верить рекламе, где обещают списать долги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!