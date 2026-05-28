Путин обратился к тем, кто стоит на страже рубежей России

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил работников пограничной службы с профессиональным праздником.

В День пограничника глава государства вспомнил их мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны и нелегкие испытания послевоенных лет, когда приходилось пресекать незаконные попытки пересечения госграницы.

По словам Путина, в ходе СВО пограничники доказывают свой профессионализм и «в самых сложных, нестандартных ситуациях действуют бесстрашно и решительно».

Политик назвал погранслужбу ФСБ «надежным звеном» в обеспечении безопасности РФ и россиян и пообещал совершенствовать пограничную инфраструктуру, качественно оснащать подразделения ведомства и укреплять его кадровый потенциал.

День пограничника отмечают в России 28 мая — это праздник тех, кто стоит на страже рубежей страны.



