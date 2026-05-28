Приставы исполнили судебное решение о взыскании с Артемия Лебедева денег по иску Мизулиной

Приставы взыскали с Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

Судебные приставы взыскали с дизайнера и блогера Артемия Лебедева 300 тыс. рублей в пользу Екатерины Мизулиной. Об этом глава Лиги безопасного интернета сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, таким образом Лебедев поддержал находящихся на специальной военной операции бойцов, поскольку все полученные деньги она направила в Общероссийский народный фронт.

Глава Лиги безопасного интернета заявила, что ждет также взыскания средств с иноагента блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом).

14 октября стало известно, что Московский городской суд признал законным решение по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск был подан после того, как в августе 2024 года Дудь опубликовал интервью с Лебедевым на YouTube, где дизайнер критиковал деятельность Мизулиной и ее организации. Лефортовский суд признал пять фрагментов видео содержащими сведения, порочащие честь и деловую репутацию Мизулиной, обязал удалить их и взыскал с Лебедева 300 тыс. рублей и с Дудя 200 тыс. рублей. Лебедев принес извинения, заявив о непричастности к оскорблению, но подчеркнул, что продолжит критиковать деятельность Мизулиной.

Ранее Артемий Лебедев оправдался за доведение до слез ведущей.