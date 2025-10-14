Суд оставил в силе решение по делу Мизулиной против Лебедева и Дудя

Мосгорсуд Москвы признал законным решение по иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судебная коллегия постановила оставить без изменений решение Лефортовского суда и отклонила апелляционные жалобы защиты ответчиков.

Адвокаты Лебедева и Дудя настаивали, что оценочные суждения не могут трактоваться как утверждения о фактах, а сумма взыскания является завышенной, однако суд эти аргументы не принял.

Иск был подан после того, как в августе 2024 года Дудь опубликовал интервью с Лебедевым на YouTube, где дизайнер критиковал деятельность Мизулиной и ее организации. Лефортовский суд признал пять фрагментов видео содержащими сведения, порочащие честь и деловую репутацию Мизулиной, обязал удалить их и взыскал с Лебедева 300 тыс. рублей и с Дудя 200 тыс. рублей. Лебедев принес извинения, заявив о непричастности к оскорблению, но подчеркнул, что продолжит критиковать деятельность Мизулиной.

