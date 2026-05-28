Россиянам дали советы, как повысить шансы на одобрение кредита в 2026 году

С 1 апреля банки начали строже учитывать доходы заемщиков при расчете долговой нагрузки (ПДН). Теперь приоритет отдается официально подтвержденным доходам, а упрощенные способы подтверждения используются с ограничениями. В результате кредиты стали менее доступными для части клиентов, которые раньше проходили скоринг. О том, как повысить шансы на одобрение заявки и улучшить кредитный профиль, «Газете.Ru» рассказала Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.

«Теперь с отказами сталкиваются не только заемщики с плохой кредитной историей, но и люди с доходом, который сложно подтвердить документально. В группе риска — самозанятые и фрилансеры, сотрудники с неофициальной зарплатой, предприниматели с нерегулярными поступлениями, а также молодые специалисты без длинной кредитной истории», — объяснила она.

Для ИП действуют дополнительные ограничения: при оценке дохода нельзя использовать документы, составленные «для банка», то есть справки в свободной форме о доходах или расчеты, которые заемщик заполняет самостоятельно. В приоритете данные ФНС и официальная налоговая отчетность.

«В первую очередь нужно подготовить подтверждение дохода. Один из основных источников — данные из государственных систем (ФНС, Социальный фонд) и официальные документы: справки о доходах, налоговые декларации (для ИП и самозанятых), договор аренды и подтверждение поступлений по нему. Это позволяет увидеть доходы целиком и точнее оценить платежеспособность», — посоветовала специалист.

Важно учитывать, что выписки по счетам больше не считаются универсальным подтверждением дохода и используются ограниченно. Поступления от фриланса, подработок, переводов от родственников и разовые зачисления также не заменяют официальных документов.

Следующий шаг — снизить долговую нагрузку. Для этого стоит закрыть мелкие кредиты и по возможности уменьшить лимиты по кредитным картам и рассрочкам. Банки учитывают не только фактические платежи, но и возможную нагрузку — например, по кредитной карте могут учитывать весь лимит, даже если вы ей почти не пользуетесь. Закрытие неактуальных продуктов заметно улучшит показатели и повысит шансы на одобрение.

«Также перед подачей важно проверить свою кредитную историю, в которой из-за технических ошибок могут быть устаревшие данные. Например, система может не обновить информацию о закрытом кредите или некорректно учесть просрочку. Иногда такие неточности возникают из-за задержек в передаче данных между банками и бюро кредитных историй. Если их не исправить заранее, это может повлиять на решение по заявке, даже если в реальности проблем нет», — поделилась аналитик.

Есть и нюансы при подаче заявки. Распространенный миф — чем больше заявок подать, тем выше шанс одобрения.

«На практике это работает наоборот: множество одновременных запросов в разные банки может восприниматься как повышенный риск. Лучше подавать заявку точечно или использовать сервисы подбора на финансовых платформах, они помогают найти предложения, которые подходят под профиль заемщика», — заявила она.

Отдельное внимание стоит уделить выбору кредита, он должен соответствовать реальным возможностям заемщика.

«В идеале ежемесячный платеж не должен превышать 30% дохода, максимум — 50%. Повысить шансы на одобрение заявки может также статус зарплатного клиента: такой доход проще подтвердить, а профиль заемщика для банка более прозрачен. Если дохода не хватает для нужной суммы, можно рассмотреть созаемщика с подтвержденным доходом, а также залог или поручительство», — указывает Солдатенкова.

При этом разумно заранее сформировать финансовую подушку в размере 2–3 ежемесячных платежей. Если доход нестабильный или частично неофициальный, безопаснее снизить нагрузку: взять меньшую сумму или увеличить срок кредита, чтобы уменьшить платеж.

«В ближайшие годы требования к заемщикам станут еще строже. Регулятор постепенно отказывается от «заявительного» подхода, когда заемщик мог указать доход без подтверждения. Пока такой вариант еще работает, но с ограничениями: с 1 июля 2026 года банк будет учитывать только 90% заявленного дохода, а с 2027 года только те, которые можно подтвердить документально», — резюмировала она.

