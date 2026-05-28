Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам дали советы, как повысить шансы на одобрение кредита в 2026 году

Аналитик Солдатенкова: требования к заемщикам станут еще строже в ближайшие годы
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

С 1 апреля банки начали строже учитывать доходы заемщиков при расчете долговой нагрузки (ПДН). Теперь приоритет отдается официально подтвержденным доходам, а упрощенные способы подтверждения используются с ограничениями. В результате кредиты стали менее доступными для части клиентов, которые раньше проходили скоринг. О том, как повысить шансы на одобрение заявки и улучшить кредитный профиль, «Газете.Ru» рассказала Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.

«Теперь с отказами сталкиваются не только заемщики с плохой кредитной историей, но и люди с доходом, который сложно подтвердить документально. В группе риска — самозанятые и фрилансеры, сотрудники с неофициальной зарплатой, предприниматели с нерегулярными поступлениями, а также молодые специалисты без длинной кредитной истории», — объяснила она.

Для ИП действуют дополнительные ограничения: при оценке дохода нельзя использовать документы, составленные «для банка», то есть справки в свободной форме о доходах или расчеты, которые заемщик заполняет самостоятельно. В приоритете данные ФНС и официальная налоговая отчетность.

«В первую очередь нужно подготовить подтверждение дохода. Один из основных источников — данные из государственных систем (ФНС, Социальный фонд) и официальные документы: справки о доходах, налоговые декларации (для ИП и самозанятых), договор аренды и подтверждение поступлений по нему. Это позволяет увидеть доходы целиком и точнее оценить платежеспособность», — посоветовала специалист.

Важно учитывать, что выписки по счетам больше не считаются универсальным подтверждением дохода и используются ограниченно. Поступления от фриланса, подработок, переводов от родственников и разовые зачисления также не заменяют официальных документов.

Следующий шаг — снизить долговую нагрузку. Для этого стоит закрыть мелкие кредиты и по возможности уменьшить лимиты по кредитным картам и рассрочкам. Банки учитывают не только фактические платежи, но и возможную нагрузку — например, по кредитной карте могут учитывать весь лимит, даже если вы ей почти не пользуетесь. Закрытие неактуальных продуктов заметно улучшит показатели и повысит шансы на одобрение.

«Также перед подачей важно проверить свою кредитную историю, в которой из-за технических ошибок могут быть устаревшие данные. Например, система может не обновить информацию о закрытом кредите или некорректно учесть просрочку. Иногда такие неточности возникают из-за задержек в передаче данных между банками и бюро кредитных историй. Если их не исправить заранее, это может повлиять на решение по заявке, даже если в реальности проблем нет», — поделилась аналитик.

Есть и нюансы при подаче заявки. Распространенный миф — чем больше заявок подать, тем выше шанс одобрения.

«На практике это работает наоборот: множество одновременных запросов в разные банки может восприниматься как повышенный риск. Лучше подавать заявку точечно или использовать сервисы подбора на финансовых платформах, они помогают найти предложения, которые подходят под профиль заемщика», — заявила она.

Отдельное внимание стоит уделить выбору кредита, он должен соответствовать реальным возможностям заемщика.

«В идеале ежемесячный платеж не должен превышать 30% дохода, максимум — 50%. Повысить шансы на одобрение заявки может также статус зарплатного клиента: такой доход проще подтвердить, а профиль заемщика для банка более прозрачен. Если дохода не хватает для нужной суммы, можно рассмотреть созаемщика с подтвержденным доходом, а также залог или поручительство», — указывает Солдатенкова.

При этом разумно заранее сформировать финансовую подушку в размере 2–3 ежемесячных платежей. Если доход нестабильный или частично неофициальный, безопаснее снизить нагрузку: взять меньшую сумму или увеличить срок кредита, чтобы уменьшить платеж.

«В ближайшие годы требования к заемщикам станут еще строже. Регулятор постепенно отказывается от «заявительного» подхода, когда заемщик мог указать доход без подтверждения. Пока такой вариант еще работает, но с ограничениями: с 1 июля 2026 года банк будет учитывать только 90% заявленного дохода, а с 2027 года только те, которые можно подтвердить документально», — резюмировала она.

Ранее россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать кредит.

 
Теперь вы знаете
Осторожно, «раздолжнители»! Стоит ли верить рекламе, где обещают списать долги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!