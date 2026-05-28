В России спрос на строительство частных домов вырос втрое

В России растет спрос на строительство частных домов, рассказали «Газете.Ru» эксперты СТД «Петрович» и сервиса «Строим.дом.рф». Специалисты связывают эту тенденцию сразу с несколькими факторами: развитием ипотечных инструментов, стремлением семей к владению более просторным жильем и растущим интересом к индивидуальным форматам проживания.

Только за первые три месяца 2026 года на возведение частных объектов выдано в три раза больше кредитов, чем за аналогичный период 2025-го.

«Это говорит о значительном повышении спроса на кредитование в сегменте ИЖС. Важно отметить, что почти 90% выданных ипотек приходится на программы с господдержкой, включая семейную ипотеку. Основную часть заемщиков составляют супружеские пары с детьми», — рассказал Евгений Квасенков, директор по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ.

По данным «Строим.дом.рф», средняя стоимость частного дома сегодня составляет 7,4 млн руб. Самый дорогой объект, представленный на платформе, оценивается в 48,2 млн руб.

В СТД «Петрович» фиксируют снижение цен в первом квартале на большую часть материалов для загородного домостроения. Так, стоимость OSB снизилась на 21%, лесопиломатериалов (доски) — на 9%, заборы подешевели на 8%, металлочерепица — на 7%, изоляция — на 6%. Но феномен дефляции, говорят в компании, — временное явление.

«На рынке уже сформировался ряд факторов, которые неизбежно будут способствовать увеличению цен на товары, среди них — рост цен на сырье, транспортировку, маркировку строительной продукции. Сейчас самое подходящее время, чтобы инвестировать в строительство, учитывая сезон и конъюнктуру цен», — говорит Василий Федоров, руководитель отдела поддержки коммерческой деятельности СТД «Петрович».

В перспективе частные дома могут стать полноценной альтернативой многоквартирным, считают эксперты.

