Площадь пожара на мебельном складе в Подмосковье увеличилась

Площадь пожара на мебельном складе в подмосковном Долгопрудном составляет 4,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар произошел по адресу проезд Строителей, дом 3. Изначально его площадь составляла 600 кв. метров, однако позже она увеличилась до 1 600 кв. метров.

До этого Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия» писал, что на месте работают 24 единицы техники. Кроме того, туда прибыл заместитель главы населенного пункта Алексей Новиченко.

На прошлой неделе на рынке «Тополек» в Новой Москве произошел крупный пожар, площадь которого достигла 1500 квадратных метров. Там загорелись павильоны и складируемые материалы. Изначально к ликвидации огня привлекли 47 сотрудников экстренных служб, которые задействовали 16 единиц техники. Позднее группировку спасателей увеличили до 80 человек и 28 единиц техники. Также на место направили два вертолета Московского авиационного центра. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крыша ресторана «Генацвале» загорелась на Новом Арбате в центре Москвы.

 
