РИАМО: россиянин не выжил, упав с ветки дуба во время полового акта

Россиянин упал с ветки дуба во время полового акта и не выжил. Об этом сообщает РИАМО.

Инцидент произошел, когда пара любовников решила устроить половой акт на ветке дуба, располагающегося посреди поля. Однако в процессе близости мужчина соскользнул и машинально ухватился за партнершу — они оба рухнули вниз. Девушка упала на спутника.

В скорую помощь позвонила девушка. Она сообщила, что теряет сознание, а ее спутник ни на что не реагирует. Прибывшие на место медики обнаружили под дубом бледную девушку и мужчину без признаков жизни.

Пострадавшая была в сознании, но получила переломы грудного отдела, бедра и черепно-мозговую травму. У нее развился геморрагический шок. Ее доставили в машину скорой и оказали помощь.

