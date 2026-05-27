Женщина пошла купаться с надувным кругом во время урагана в Челябинске и не выжила

В Челябинске женщина отправилась купаться с надувным кругом во время урагана и не выжила. Об этом сообщает 31tv.ru.

Инцидент произошел на водоеме Смолино. По словам очевидцев, женщина решила искупаться на надувном круге, несмотря на ураган. В результате порывами ветра ее унесло далеко от берега, а затем накрыло волной.

Ее вытащили из воды очевидцы, на место вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось.

До этого подросток делал фото на мосту в Сибири, упал в реку и не выжил. За ним прыгнули два инспектора ГАИ, которые пытались спасти и реанимировать школьника, однако сделать этого не получилось.

Ранее подросток упал с перил в озеро в Волгоградской области и не выжил.

 
