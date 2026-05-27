Директор подмосковного завода забил вилами собаку активиста и разбил ему голову кирпичом

В Подмосковье бизнесмен забил собаку активиста вилами, а ему самому разбил голову кирпичом. Об этом со ссылкой на пострадавшего Александра Половинкина сообщает MSK1.RU.

Инцидент случился около дома активиста и администратора Telegram-канала «Наше Пирогово» в деревне Пирогово. По словам мужчины, директор завода закончил дела на своем участке, взял вилы и направился на его территорию. Там он напал на немецкую овчарку, охранявшую двор, и забил собаку прямо на глазах у хозяина.

Затем агрессор переключился на самого Половинкина. Злоумышленник бил его кирпичом по голове, пока активист не потерял сознание. Очнувшись, он почувствовал сильную слабость и боль во всем теле. Окровавленную собаку отвезли в клинику. Животное ввели в кому, но спасти не смогли.

Активист связывает нападение с личной неприязнью. Ранее он занимался благоустройством пожарного проезда, а директор завода нанял рабочих и разворотил сделанное. Активист написал заявление в полицию и сейчас пытается добиться справедливости.

