В Удмуртии женщина спряталась от непогоды в теплице и не выжила

В Удмуртии женщина во время непогоды решила спрятаться в теплице и не выжила. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Ефимов.

Непогода накрыла регион 27 мая. Самый сильный удар пришелся на Балезинский район — там ввели режим повышенной готовности. Ветер срывал кровли с частных домов и многоэтажек. Предварительно, повреждены крыши 80 частных строений, 40 многоквартирных домов и двух магазинов. Повалено более 60 деревьев и несколько столбов.

Без электричества остались четыре населенных пункта. Остановились насосные станции. Местные жители и управляющие компании помогают разбирать завалы на дорогах. Серьезно пострадали школы и детские сады.

Во время непогоды местная жительница пыталась укрыться в теплице на собственном участке. В результате она не выжила.

Ранее в Херсонской области из-за непогоды без света остались шесть округов.

 
