В России запустили производство уникальной линзы для лечения катаракты

В России запустили производстве отечественной интраокулярной линзы «Ясень», предназначенной для лечения катаракты. Установку новой линзы россияне смогут пройти бесплатно по программе государственных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

Производство организовали на базе Микрохирургии глаза имени С. Н. Федорова. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз ежегодно, а в дальнейшем объемы планируют увеличить до 25 тысяч штук в год.

В Минздраве пояснили, что линза используется после удаления помутневшего хрусталика глаза и фактически заменяет его функции. По характеристикам «Ясень» превосходит стандартные монофокальные модели.

Как отметили в ведомстве, установка линзы помогает комплексно корректировать зрение и повышает качество жизни пациентов разных возрастов. После операции многие пациенты смогут отказаться от очков.

Также в министерстве сообщили, что при сочетании катаракты с возрастной дальнозоркостью линза позволяет глазу фокусироваться на разных расстояниях. Для пациентов с сопутствующими офтальмологическими заболеваниями разработаны специальные модификации изделия.

Ранее стало известно, что в России разработают новые правила продажи лекарств.

 
