Обвиняемых в убийстве женщины и ребенка в селе под Тулой отправили в СИЗО

В Тульской области суд арестовал обвиняемых в ограблении и двойном убийстве

Суворовский районный суд Тульской области арестовал двоих обвиняемых в разбойном нападении на семью в поселке Ханино. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

34-летнему мужчине и 41-летней женщине предъявлено обвинение по статьям об убийстве, в том числе малолетнего, покушении на разбой и причинении тяжкого вреда здоровью. По решению суда обвиняемые отправлены в СИЗО, под стражей они проведут два месяца.

По данным следствия, нападавшие решили ограбить семью, но жильцы сопротивлялись, их забили деревянным бруском.

Нападение произошло в поселке Ханино 25 мая, в частном доме были обнаружены 49-летняя женщина и две школьницы с тяжелыми травмами, их бабушку нашли в одной из комнат без признаков жизни. Позднее, одна из раненых девочек скончалась в больнице.

