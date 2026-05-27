Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Обвиняемых в убийстве женщины и ребенка в селе под Тулой отправили в СИЗО

В Тульской области суд арестовал обвиняемых в ограблении и двойном убийстве

Суворовский районный суд Тульской области арестовал двоих обвиняемых в разбойном нападении на семью в поселке Ханино. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

34-летнему мужчине и 41-летней женщине предъявлено обвинение по статьям об убийстве, в том числе малолетнего, покушении на разбой и причинении тяжкого вреда здоровью. По решению суда обвиняемые отправлены в СИЗО, под стражей они проведут два месяца.

По данным следствия, нападавшие решили ограбить семью, но жильцы сопротивлялись, их забили деревянным бруском.

Нападение произошло в поселке Ханино 25 мая, в частном доме были обнаружены 49-летняя женщина и две школьницы с тяжелыми травмами, их бабушку нашли в одной из комнат без признаков жизни. Позднее, одна из раненых девочек скончалась в больнице.

До этого в Ленобласти завели дело после обнаружения расфасованного по пакетам тела. Правоохранители устанавливают личность убитого мужчины и причастных к преступлению. Назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее под Липецком студент-отличник вместе с другом убил своего отца.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!