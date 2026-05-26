Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В СК раскрыли подробности нападения на девочек под Тулой

СК: врачи не спасли одну из девочек, на которых напали под Тулой
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Следователи выясняют обстоятельства нападения на семью в Тульской области. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день инцидента две девочки приехали погостить к своей бабушке в поселок Ханино, также в доме находилась сестра женщины, 35-летний мужчина и его сожительница, которые пришли переночевать.

Последние решили ограбить семью, но жильцы сопротивлялись, поэтому фигурант стал избивать их деревянным бруском. Все четверо потеряли сознание, после чего мужчина вместе с возлюбленной украл украшения и скрылся.

В результате хозяйка дома не выжила. Ее сестра и девочки попали в больницу. Медики оказали пострадавшим помощь, но одну девочку спасти не смогли.
В отношении пары возбудили дело по нескольким статьям, в том числе и о разбое.

«В настоящее время с подозреваемыми проводится комплекс следственных действий», — сообщается в публикации.

Вскоре мужчине и женщине предъявят обвинения.

Инцидент произошел накануне ночью. На утро в доме обнаружили женщину без признаков жизни и пострадавших детей в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину, который изрезал и облил кислотой бывшую.

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!