В СК раскрыли подробности нападения на девочек под Тулой

СК: врачи не спасли одну из девочек, на которых напали под Тулой

Следователи выясняют обстоятельства нападения на семью в Тульской области. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день инцидента две девочки приехали погостить к своей бабушке в поселок Ханино, также в доме находилась сестра женщины, 35-летний мужчина и его сожительница, которые пришли переночевать.

Последние решили ограбить семью, но жильцы сопротивлялись, поэтому фигурант стал избивать их деревянным бруском. Все четверо потеряли сознание, после чего мужчина вместе с возлюбленной украл украшения и скрылся.

В результате хозяйка дома не выжила. Ее сестра и девочки попали в больницу. Медики оказали пострадавшим помощь, но одну девочку спасти не смогли.

В отношении пары возбудили дело по нескольким статьям, в том числе и о разбое.

«В настоящее время с подозреваемыми проводится комплекс следственных действий», — сообщается в публикации.

Вскоре мужчине и женщине предъявят обвинения.

Инцидент произошел накануне ночью. На утро в доме обнаружили женщину без признаков жизни и пострадавших детей в тяжелом состоянии.

