Лагерь в Башкирии, где отравились 16 детей, закрыли по решению суда

ФССП Башкирии: лагерь «Уральские зори», где отравились дети, закрыли на 6 дней
Лагерь «Уральские зори» в Башкирии закрыли на шесть дней после массового заболевания детей норовирусом. Об этом сообщило региональное управление ФССП в официальной группе «Вконтакте».

«Судебные приставы приостановили деятельность учреждения дополнительного образования ПАО «МКК Детский оздоровительно-образовательный комплекс» в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Лагерь приостанавливает деятельность на 6 дней», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время слета «Профиль будущего» на озере Банном под Магнитогорском, который собрал 150 школьников в возрасте 11-15 лет из Челябинской области. Среди них сироты и дети из малоимущих семей. Мероприятие должно завершиться 21 мая, однако 20 мая участники начали массово жаловаться на тошноту, рвоту, диарею и температуру. Очевидцы утверждают, что число заболевших превысило несколько десятков человек, забит целый корпус.

В региональном Министерстве социальных отношений подтвердили факт заболевания, но масштабы обозначили более скромные. По официальным данным, пострадали пятеро детей. У двоих диагностирована кишечная инфекция, у троих ОРВИ. Заболевших изолировали и обеспечили лекарствами. Госпитализация не потребовалась.

Ранее на Урале произошло массовое отравление детей в школе.

 
