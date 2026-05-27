Военный суд отобрал присяжных по делу банды Христева

Второй Западный окружной военный суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения уголовного дела в отношении участников банды Павла Христева, которую следствие связывает с похищениями и расправами над людьми с 1998 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, коллегию присяжных удалось сформировать только с пятой попытки. Первое заседание по существу дела в отношении 11 обвиняемых назначено на 1 июня.

На скамье подсудимых находятся Александр и Павел Христевы, Алексей Алпатов, Сергей Анисимов, Сергей Волостных, Дмитрий Кушаков, Владимир Новгородов, Ирина Егорова, Максим Пикалов, Иван Пилипюк и Алексей Кузнецов.

В зависимости от роли фигурантам предъявлены обвинения по статьям о расправе, разбое, умышленном уничтожении имущества, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и наркотиков, а также бандитизме.

Уголовное дело поступило в военный суд в Москве в конце октября прошлого года. Материалы в отношении одного из обвиняемых, заключившего досудебное соглашение, а также еще четырех фигурантов выделили в отдельное производство.

В МВД России в декабре 2023 года сообщали о задержании лидеров и участников банды, которой вменяют более 30 эпизодов тяжких преступлений. По версии следствия, руководителями группы были бывший военнослужащий и сотрудник спецназа СОБР.

Следствие считает, что в состав банды входили около 20 человек, среди которых были действующие сотрудники правоохранительных органов, бывшие военнослужащие внутренних войск МВД и Вооруженных сил России. Среди задержанных назывались начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и бывший сотрудник спецподразделения «Гром» Сергей Волостных.

По данным следствия, участники группы могут быть причастны к устранению советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Одинцово, похищению и расправе владельца коммерческой компании и бухгалтера в Москве, покушению на сотрудника аппарата Госдумы, а также к ряду других преступлений, совершенных в 2002–2004 годах.

Ранее в Москве начался судебный процесс над бизнесменом Амирханяном по обвинению в соучастии в нападении на депутата Рады.

 
