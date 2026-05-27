Shaman открыл концерт в Пушкино с той самой секретной папкой

На концерте в Пушкино Shaman вынес на сцену тайную папку

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) открыл концерт в Пушкино с так называемой «тайной папкой» в руках. Об этом сообщает РИА Новости.

27 мая артист представил зрителям программу «30 лет на сцене». Концерт Shaman начал с песни «Я красиво живу». Во время выступления певец прошел через зрительный зал с той самой папкой, о которой ранее рассказывал в своих соцсетях. Затем он поднялся на сцену, показал папку публике и убрал ее в черный кейс.

В понедельник, 25 мая, исполнитель опубликовал видео возле здания посольства США в Москве, где появился с этой папкой и заявил, что вскоре «раскроет правду».

На следующий день артист разместил кадры, снятые у скульптурной композиции «Дети — жертвы пороков взрослых» на Болотной набережной. Тогда Shaman сообщил, что недоброжелатели якобы пытаются уговорить его не публиковать информацию из папки и предлагают выкупить ее.

В среду певец выпустил еще одно видео — уже на фоне Кремля. В нем он заявил, что в четверг намерен раскрыть имена «предателей» и будет «жечь правдой, как кремлевская звезда».

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что интрига вокруг секретной папки певца Shaman может быть частью продуманной пиар‑стратегии.

Ранее Ксения Собчак опубликовала ролик, в котором Дронов перекрестился у своих же портретов.