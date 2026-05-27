Москву накроют гроза, град и сильный ветер

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил жителей Москвы о грозе, граде и сильном ветре вечером 27 мая.

По уточненному прогнозу синоптиков, до 21:00 в городе сохранятся порывы ветра до 15 метров в секунду. Местами ожидаются гроза и град.

Власти призвали москвичей соблюдать осторожность во время непогоды: не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.

На юге Подмосковья уже выпал град, который оказался настолько обильным, что его даже приняли за снег. В связи с ухудшением погодных условий МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок до улучшения погодной ситуации.

Синоптики связывают резкое похолодание с вторжением арктических воздушных масс, что для второй половины мая считается редким, но не беспрецедентным явлением для центральной части России.

