Звезда «Битвы экстрасенсов» о закулисье шоу и помощи редакторов: «Это не выходит в эфир»

Финалистка 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елизавета Петрова рассказала о закулисье проекта и ответила на заявления Сергея Сафронова. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала слова экс-ведущего о ясновидящих-актерах «желанием хайпа».

Елизавета Петрова развеяла главный миф, что в проекте участникам помогают редакторы. По ее словам, чисто физически невозможно запомнить всю информацию о героях.

«Испытание в «Битве экстрасенсов» не заканчивается после выключения камер и того, как участники выходят со съемочной площадки. Огромное количество наблюдателей всегда присутствуют на улице, ловят экстрасенсов и задают им свои личные наболевшие вопросы. Таких зрителей может быть несколько сотен, каждый из которых, получив ответ на вопрос, может спокойно выложить свое мнение в сеть (в наше время снимают все на телефон). И давайте теоретически представим, что слухи про слив информации правдивы. Ну как можно физически запомнить имена, фото и информацию о каждом человеке на улице, не зная, кто именно и с каким личным вопросом подойдет? Это бред. Либо мы все люди с образцово-гениальной памятью и нас пора исследовать на эту тему. Однажды на съемках я поработала с участниками испытания серии, а потом ко мне стали подходить друзья и соседи героев. Около двух часов я отвечала им на личные вопросы. Конечно, это не выходит в эфир (не формат программы), это адресная помощь тем, кому плохо в моменте. И я всегда ее оказывала. Также легко можно посмотреть на отзывы о работе экстрасенсов с людьми после шоу. Там нет редакторов и кто будет собирать информацию? Поэтому нет. Никто никому ничего не сливает. Это технически невозможно», — заявила Петрова.

Одним из главных критиков шоу в последние годы является экс-ведущий Сергей Сафронов. Он утверждает, что в проекте нет людей со сверхспособностями, а снимают обычных актеров. Елизавета Петрова эту информацию опровергла.

«Сергей Сафронов успешно годами вел «Битву экстрасенсов» и не позволял себе подобных комментариев. Потом ушел в публичную тишину, в 2020 году получил обвинение в вымогательстве от участницы шоу и вот внезапно вышел с громким заявлением. Что это? На мой взгляд, желание хайпа, не больше. Напомнить о себе и очернить бывшее место работы, которое кормило его с близкими много лет. Когда человек живет тщеславием, получает энергию от эмоций зрителей, то для него жестко переносится забвение. Что и произошло. Жалко парня, но логики в его словах нет. Тщеславие всегда сжирает до конца», — отметила Елизавета Петрова.

Ранее звезда «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс рассказал, как правильно загадывать желания.