В Швеции запретили жениться родственникам

Парламент Швеции единогласно принял закон, запрещающий браки между близкими родственниками, включая двоюродных братьев и сестер. Об этом сообщает Sweden Herald.

Согласно новым правилам, под запрет также попадут браки между племянниками и тетями или дядями, а также между сводными и неполнородными братьями и сестрами. Ограничения коснутся и людей, ставших родственниками после усыновления.

Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. После этой даты Швеция перестанет признавать браки между двоюродными родственниками, даже если они были официально заключены за пределами страны.

В сентябре прошлого года в азербайджанских СМИ сообщили, что после официального запрета на браки между двоюродными братьями и сестрами, который ввели 1 июля, количество женитьб в стране сократилось почти в два раза. Отмечается, что в июле 2025 года в Азербайджане было заключено 2694 брака, что почти в два раза меньше, чем в предыдущем месяце, когда двоюродным родственникам можно было жениться, не нарушая закон.

