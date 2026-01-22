Размер шрифта
Россиянам рассказали, где школьники могут учиться работать с БПЛА

Военный эксперт Леонков: школьники могут учиться работе с БПЛА на спортплощадках
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Научить школьников управлять беспилотниками (БПЛА) реально на улице. Таким мнением с газетой «Взгляд» поделился редактор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Специалист отметил, что управлять беспилотниками на уроках удастся только вне учебных классов.

«У каждой школы есть спортивные площадки – футбольные, баскетбольные, волейбольные, они огорожены сеткой. Заниматься можно там», — подчеркнул он.

Однако эксперт добавил, что перед тем, как организовывать такие уроки, необходимо сделать над площадками крышу из сетки или других материалов. Благодаря этому БПЛА не улетят за пределы территории и не нанесут ущерба людям.

Леонков также добавил, что в Москве и других городах страны есть стадионы, на которых запускают самолеты, сделанные на авиамодельных кружках. По мнению специалиста, такие места также подойдут для школьных занятий.

Накануне стало известно, что российских школьников планируют обучать сборке и управлению беспилотниками на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Это следует из документов правительства РФ. Кабинет министров уже утвердил перечень средств обучения для кабинетов ОБЗР.

Ранее стало известно, что участники СВО будут преподавать в российских школах новый предмет.

