На американской базе в Германии произошла утечка химикатов

Nicole Neri/Reuters

Утечка химикатов произошла на территории жилищного комплекса американского военного гарнизона в немецком городе Штутгарте. Об этом говорится в сообщении гарнизона, опубликованном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Поступило сообщение об утечке химикатов в здании №3165 в жилом комплексе Panzer Housing Area», — отмечается в тексте.

На этом фоне жителей близлежащих домов и находившихся рядом людей попросили укрыться в помещениях. Всем остальным рекомендовали избегать района, где случилось ЧП.

Американский гарнизон опубликовал заявление примерно в 14:00 по местному времени (15:00 мск). Позднее прибывшие на место специалисты с помощью химических абсорбентов локализовали утечку, и режим чрезвычайной ситуации был отменен. Однако сотрудники противопожарной службы базы, а также представители органов охраны окружающей среды продолжили работы на объекте. Им было поручено утилизировать собранные химикаты.

24 мая губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Ориндж. Причиной послужила утечка химикатов на заводе GKN Aerospace.

Ранее на заводе в США произошла утечка жидкого аммиака.

 
