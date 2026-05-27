Пьяная россиянка от скуки вызвала домой полицию

В Вологодский области пьяная женщина от скуки несколько раз вызвала полицию

В Вологодской области суд оштрафовал 54-летнюю жительницу поселка Чагода, которая терроризировала полицейских выдуманными историями. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По данным суда, обвиняемая распивала спиртное в компании своей соседки. В какой-то момент ей стало скучно, и она начала звонить в дежурную часть полиции. Сначала женщина сообщила, что ее избивают, затем, что в квартире спит пьяная соседка. При этом женщина попросила полицейских приехать, но предупредила, что дверь им не откроет. Во время последнего звонка женщина заявила, что соседка не дышит.

При проверке сотрудники полиции установили, что никаких противоправных действий в отношении заявительницы не совершалось, россиянка объяснила, что не помнит как вызывала полицию, ей назначен штраф.

