В Орске произошел крупный пожар на складе

МЧС: в Орске загорелись мусор и складское помещение на площади 800 кв. метров

В Орске на улице Подгорная произошло возгорание мусора и складского помещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.

По данным ведомства, общая площадь пожара составляет 800 кв. метров. К ликвидации последствий привлечены 27 человек и 10 единиц техники от МЧС. Информации о причинах возгорания нет.

Telegram-канал ural56ru сообщил, что местные жители заметили столб дыма с проезжей части в районе Вокзального шоссе и в центре города.

До этого крупный пожар произошел на рынке «Тополек» в Новой Москве, где огонь распространился на 1,5 тыс. кв. метров. Там загорелись павильоны и складируемые материалы. На месте работали 47 человек и 16 единиц техники. К тушению также привлекли два вертолета Московского авиационного центра, группировку увеличили до 80 пожарных и 28 единиц техники.

