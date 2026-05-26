Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Орске произошел крупный пожар на складе

МЧС: в Орске загорелись мусор и складское помещение на площади 800 кв. метров

В Орске на улице Подгорная произошло возгорание мусора и складского помещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.

По данным ведомства, общая площадь пожара составляет 800 кв. метров. К ликвидации последствий привлечены 27 человек и 10 единиц техники от МЧС. Информации о причинах возгорания нет.

Telegram-канал ural56ru сообщил, что местные жители заметили столб дыма с проезжей части в районе Вокзального шоссе и в центре города.

До этого крупный пожар произошел на рынке «Тополек» в Новой Москве, где огонь распространился на 1,5 тыс. кв. метров. Там загорелись павильоны и складируемые материалы. На месте работали 47 человек и 16 единиц техники. К тушению также привлекли два вертолета Московского авиационного центра, группировку увеличили до 80 пожарных и 28 единиц техники.

Ранее семья с двумя детьми заживо сгорела в Подмосковье.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!