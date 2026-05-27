В РСТ сообщили, что спрос на летний отдых в России снизился впервые за последние годы

Спрос на туры по России на предстоящий летний сезон уменьшился на 4,8% по сравнению с 2025 годом в связи с насыщением рынка и укреплением рубля. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, его цитирует РИА Новости.

«При этом в эти же даты прошлого года относительно 2024 года внутренний туризм показывал рост на 9,8% <…> К этим данным стоит относиться спокойно, потому что это в некотором смысле естественная коррекция после нескольких лет достаточно бурного роста. Такая коррекция должна происходить, потому что мы достигли предела насыщения рынка», — сказал он.

По словам Уманского, снижение спроса на рынке внутреннего туризма началось еще в прошлом году, в то время как несколькими годами ранее фиксировался двукратный рост.

Глава РСТ отметил, что туристическая инфраструктура не способна успеть за ростом популярности отечественных направлений.

До этого вице-президент РСТ Георгий Мохов рассказал, что высокий спрос россиян на внутренний туризм не ограничивается вопросами ценовой доступности – важную роль играют гибкость планирования и большое количество разных форматов отдыха. Более того, такой формат позволяет гражданам путешествовать по несколько раз за сезон. Также, по его словам, на ситуацию влияет развитие кемпингов, глэмпингов, открытие малых баз отдыха, которые привлекают россиян.

Ранее в Госдуме рассказали о появлении «сонного туризма» в России.

 
