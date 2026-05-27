Суд арестовал сына бизнесмена Корнилова, который устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Владельца Mercedes, который устроил ДТП в Нижнем Новгороде, арестовали на 10 суток

Водитель кабриолета Mercedes-Benz SL Сергей Корнилов, который спровоцировал массовое ДТП в центре Нижнего Новгорода, арестован на 10 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, передает РИА Новости.

«27 мая 2026 года судом принято решение о назначении 21-летнему хулигану наказания в виде 10 суток административного ареста», — говорится в сообщении.

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовую аварию. На опубликованных кадрах видно, что иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

Перед ДТП водитель выложил в соцсети видео, где сидит в ресторане и употребляет алкоголь. Затем он сел за руль и сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения.

Сергей Александрович Корнилов, отец водителя, занимал пост генерального директора ГК «Луидор»: коммерсанта не стало в августе 2024 года. Компания предпринимателя занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также реализацией и техническим обслуживанием автомобилей.

