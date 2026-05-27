«Не роскошь, а базовая потребность»: россиянам посоветовали больше спать

Врач Калюжин: после двух бессонных ночей появляются провалы в памяти и галлюцинации

При отсутствии сна на протяжении двух-трех дней человеческий мозг теряет способность принимать решения, появляется раздражительность и обостряется тревожность. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал старший преподаватель фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук, врач Александр Калюжин.

«Сон — не роскошь, а базовая физиологическая потребность. Формально человек может продержаться без сна несколько суток: научно известный эксперимент 1964 года — около 11 суток бодрствования, но подобные опыты сегодня не считают допустимыми из-за риска для здоровья. Уже после одной бессонной ночи падают внимание, скорость реакции, способность принимать решения, через 2-3 ночи возможны провалы в памяти, выраженная раздражительность, микросон, нарушения координации, иногда — иллюзии и галлюцинаторные переживания», — отметил он.

Постоянное пренебрежение сном приводит к ожирению и сахарному диабету, добавил Калюжин. Врач посоветовал россиянам, как восстановить сон.

«Для организма это удар не только по мозгу. Сбивается работа вегетативной нервной системы, растет стрессовая нагрузка, нарушаются гормональная регуляция, обмен глюкозы, аппетит, иммунные реакции, артериальное давление. Хронический дефицит и нестабильный режим сна связаны с повышенным риском ожирения, сахарного диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, тревоги и депрессии. Восстановление начинается не с «отсыпания до обеда», а с возвращения ритма: 7–9 часов сна, одинаковое время подъема, утренний свет, отказ от кофеина во второй половине дня, минимум экранов и плотной еды перед сном. Если бессонница держится неделями, нужна очная консультация врача: сон — такой же показатель здоровья, как пульс и давление», — заключил он.

Ранее россиянам разрешили работать сверхурочно в два раза больше.