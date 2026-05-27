Пациент в Лондоне напал с ножом на врача в отделении неотложной помощи

В Лондоне пациент напал с ножом на врача отделения неотложной помощи
В Лондоне пациент напал с ножом на врача прямо в отделении неотложной помощи больницы, пишет Daily Mirror.

Инцидент произошел ночью 26 мая в больнице Хиллингдон на западе города. По данным полиции, 50-летний врач подвергся нападению во время оказания помощи пациенту.

Очевидцы рассказали, что нападавший повалил медика на пол в коридоре и начал наносить удары большим ножом. Один из свидетелей заявил, что мужчина «улыбался во время атаки».

Полицейские уже находились в больнице из-за другого происшествия и смогли задержать подозреваемого менее чем через минуту после нападения.

Нападавшего арестовали по подозрению в покушении на жизнь и причинении тяжкого вреда здоровью. По данным СМИ, у него могут быть психические расстройства.

Врач получил ранения, но, по информации полиции, его состояние не считается опасным для жизни.

Представители больницы заявили, что продолжают поддерживать персонал после случившегося и подчеркнули, что любое насилие против медиков абсолютно недопустимо.

Ранее медсестра получила переломы почти всех лицевых костей из-за напавшего на нее пациента.

 
