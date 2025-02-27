Медсестра получила переломы почти всех лицевых костей из-за напавшего на нее пациента

В США поймали пациента, который сломал медсестре кости и сбежал из больницы

В США пациента арестовали за нападение на медсестру. Об этом сообщает WPTV-TV.

Инцидент произошел во Флориде, в больнице Palms West. 33-летний пациент по имени Стивен Скэнтлбери напал на работницу, которая присматривала за ним. Как рассказали свидетели, мужчина запрыгнул на кровать, затем напал на пострадавшую и избил.

Один из очевидцев побежал звать на помощь, Скэнтлбери тем временем повалил пострадавшую на пол и стал наносить удары по лицу. Когда второй свидетель крикнул на него, мужчина прекратил избиение и сбежал. Пациента поймали, когда он миновал этаж и парковку.

Медсестре понадобилась помощь медиков, на самолете ее доставили в другое медучреждение в критическом состоянии. Мужчина сломал ей почти все лицевые кости и нанес травмы глаз. Медики не исключают, что пострадавшая лишится зрения.

Как рассказал один из свидетелей, нападавший несколько дней до инцидента «вел себя как параноик».

Скэнтлбери уже предъявили обвинения, он ждет суда.

Ранее пациент петербургской больницы избил лечащего врача лопатой.