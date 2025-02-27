Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медсестра получила переломы почти всех лицевых костей из-за напавшего на нее пациента

В США поймали пациента, который сломал медсестре кости и сбежал из больницы
close
Depositphotos

В США пациента арестовали за нападение на медсестру. Об этом сообщает WPTV-TV.

Инцидент произошел во Флориде, в больнице Palms West. 33-летний пациент по имени Стивен Скэнтлбери напал на работницу, которая присматривала за ним. Как рассказали свидетели, мужчина запрыгнул на кровать, затем напал на пострадавшую и избил.

Один из очевидцев побежал звать на помощь, Скэнтлбери тем временем повалил пострадавшую на пол и стал наносить удары по лицу. Когда второй свидетель крикнул на него, мужчина прекратил избиение и сбежал. Пациента поймали, когда он миновал этаж и парковку.

Медсестре понадобилась помощь медиков, на самолете ее доставили в другое медучреждение в критическом состоянии. Мужчина сломал ей почти все лицевые кости и нанес травмы глаз. Медики не исключают, что пострадавшая лишится зрения.

Как рассказал один из свидетелей, нападавший несколько дней до инцидента «вел себя как параноик».

Скэнтлбери уже предъявили обвинения, он ждет суда.

Ранее пациент петербургской больницы избил лечащего врача лопатой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами