Нижегородский студент со знакомыми снимал порно с несовершеннолетними и продавал

В Нижегородской области компанию подозревают в съемке порно со школьниками

Молодые люди из Нижегородской области молодые люди попали под следствие после съемок порнографии на дому. Об этом сообщает «Кстати».

По данным телеканала, «цех» по производству непристойного контента обнаружили в поселке Пижма. Компания расположилась в квартире родителей одного из юношей, куда приглашала несовершеннолетних для съемки соответствующих кадров.

Как рассказали местные жители, нередко гостей напаивали или заставляли принимать наркотики, чтобы потом насиловать их и снимать процесс. После этого материалы продавались в интернете.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об изготовлении порнографии.

Один из молодых людей учится в училище. В беседе с журналистами представители учреждения заявили, что не будут его отчислять до решения суда, так как не имеют на это права.

Родители некоторых подозреваемых отрицают, что их дети могли сделать подобное.

