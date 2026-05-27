Врач объяснила, действительно ли жидкий хлорофилл полезен

Нутрициолог Буйваленко: вместо жидкого хлорофилла полезнее есть листовую зелень
Хлорофилл может обладать антиоксидантными свойствами, однако полезнее сделать акцент на разнообразных зеленых листовых овощах. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог сервиса Novabiom Ульяна Буйваленко.

«Хлорофилл представляет собой пигмент, который находится в хлоропластах растений, водорослей и отдельных видов бактерий. Его ключевая биологическая задача — улавливание энергии солнечного света для фотосинтеза. Хлорофилл не относится к незаменимым для человека нутриентам, однако ученые изучают его возможное биологическое воздействие на организм», — рассказала Буйваленко.

По словам врача, исследователи обсуждают антиоксидантную защиту хлорофилла, детокс-эффект и устранение неприятных запахов тела. Хлорофилл практически не всасывается в кишечнике человека, поэтому производители придумали полусинтетическую форму — хлорофиллин. Именно он применяется в мазях и гелях для заживления ран и ожогов, а при пероральном приеме может смягчать запах изо рта.

Нутрициолог предупредила, что воспринимать хлорофилл как полезную добавку к пище не стоит.

«Для окончательных выводов относительно приема хлорофилла внутрь убедительных клинических подтверждений пока недостаточно — большинство обнадеживающих данных получено в экспериментах на животных», — отметила Буйваленко.

По ее мнению, лучше получать хлорофилл естественным путем: из шпината, петрушки, брокколи и листовой капусты.

«Чем насыщеннее зеленый цвет овоща, тем выше в нем концентрация пигмента. К тому же в зелени и овощах есть полезные для микробиоты кишечника пребиотики — пищевые волокна и полифенолы, а также другие нужные организму вещества», — пояснила врач.

Она добавила, что любые биодобавки лучше подбирать с врачом или специалистом по питанию.

«Тренд современного питания — вычислительная диета, когда рацион и биологически активные добавки подбираются на основе состава бактерий кишечника с учетом их потребностей, а не на основе маркетинга. Это позволяет избежать неприятных побочных эффектов и получить действительно нужные организму вещества», — заключила Буйваленко.

Ранее врач рассказала, чистит ли псиллиум кишечник.

 
