Врач рассказала, чистит ли псиллиум кишечник

Нутрициолог Русанова: псиллиум снижает уровень плохого холестерина
Псиллиум (шелуха семян подорожника) полезен для микробиоты кишечника и контроля аппетита, однако у некоторых людей может вызывать негативные эффекты. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, клинический нутрициолог сервиса Novabiom Дарья Русанова.

«Псиллиум способен впитать объем воды, превышающий его собственный в 80 раз. За счет этого он проходит транзитом по желудочно-кишечному тракту, делает стул мягче при запорах и, наоборот, помогает сформировать оформленный стул при диарее», — сказала Русанова.

Нутрициолог объяснила, что псиллиум также работает как пребиотик — питательная среда для полезных бактерий.

«Псиллиум стимулирует рост полезных бактерий кишечника, способствует выработке муцина — защитной слизи кишечника, а также увеличивает количество бактерий, производящих бутират, — важнейшую жирную кислоту для здоровья кишечника и профилактики диабета второго типа», — отметила специалист.

Доказанными, по словам врача, считаются и другие эффекты: снижение уровня «плохого» холестерина, замедление всасывания углеводов и контроль аппетита: псиллиум, разбухая в желудке, дает ощущение насыщения.

Однако псиллиум, как и другие биодобавки, лучше принимать, когда в этом действительно есть необходимость. Как объяснила врач, в противном случае это может привести к неприятным последствиям.

«Клетчатка активно ферментируется бактериями, что может вызвать вздутие и боли. Псиллиум также замедляет усвоение лекарств и питательных веществ. Современным подходом к выбору биодобавок является вычислительная диета — система питания на основе генетического анализа бактерий кишечника. Поскольку пребиотики перерабатываются именно бактериями, их лучше подбирать на основе знания состава микробиоты кишечника», — предупредила Русанова.

