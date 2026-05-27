В Эстонии осудили русскоязычного журналиста

Вируский уездный суд в Эстонии вынес приговор в отношении русскоязычного журналиста, автора интернет-портала Baltnews Алексея Тоома по делу о нарушении антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По данным источника, суд приговорил журналиста к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Отмечается, что если в течение этого времени Тоом не совершит иного преступления, то его наказание не приведут в исполнение.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

16 марта суд в Ростове-на-Дону вынес заочный приговор журналисту Сергею Резнику (признан в РФ иностранным агентом). Установлено, что он публиковал в интернете «материалы, отрицающие факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, порочащие деятельность СССР в годы Второй мировой войны». Кроме того, журналист размещал в сети заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил России и оказался причастен к вымогательству денег.

Резник получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение пяти лет. Приговор был вынесен заочно, поскольку осужденный находится в международном розыске.

