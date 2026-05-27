Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Эстонии осудили русскоязычного журналиста

Суд в Эстонии приговорил журналиста Тоома к условному сроку за нарушение санкций
Shutterstock/FOTODOM

Вируский уездный суд в Эстонии вынес приговор в отношении русскоязычного журналиста, автора интернет-портала Baltnews Алексея Тоома по делу о нарушении антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По данным источника, суд приговорил журналиста к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Отмечается, что если в течение этого времени Тоом не совершит иного преступления, то его наказание не приведут в исполнение.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

16 марта суд в Ростове-на-Дону вынес заочный приговор журналисту Сергею Резнику (признан в РФ иностранным агентом). Установлено, что он публиковал в интернете «материалы, отрицающие факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, порочащие деятельность СССР в годы Второй мировой войны». Кроме того, журналист размещал в сети заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил России и оказался причастен к вымогательству денег.

Резник получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение пяти лет. Приговор был вынесен заочно, поскольку осужденный находится в международном розыске.

Ранее в ФРГ осудили журналиста за сатирический фотомонтаж.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!