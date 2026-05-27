Череповчанка ответила на сообщение в домовом чате и лишилась 5,6 млн рублей

В Череповце женщина лишилась 5,6 млн рублей после общения в домовом чате

Жительница Череповца передала мошенникам более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Вологодской области.

Мошенники написали пострадавшей в домовом чате и заявили, что она якобы не проголосовала в опросе жильцов. Следуя инструкциям, она отправила данные из сообщения с кодом и вскоре получила уведомление о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах».

На «горячей линии» ей пояснили, что кто-то оформил на нее доверенность и теперь иноагент может распоряжаться ее счетами. Чтобы сохранить деньги и не стать фигуранткой уголовного дела, пенсионерка должна перевести сбережения на счет, якобы выделенный профильным ведомством.

«Она сняла все свои сбережения в банках, а затем по указанию звонивших совершила более 30 переводов крупными суммами через банкоматы. В результате женщина перевела свыше 5 миллионов 600 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

Позже россиянка поняла, что перевела средства аферистам, и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

