Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Череповчанка ответила на сообщение в домовом чате и лишилась 5,6 млн рублей

В Череповце женщина лишилась 5,6 млн рублей после общения в домовом чате
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Жительница Череповца передала мошенникам более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Вологодской области.

Мошенники написали пострадавшей в домовом чате и заявили, что она якобы не проголосовала в опросе жильцов. Следуя инструкциям, она отправила данные из сообщения с кодом и вскоре получила уведомление о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах».

На «горячей линии» ей пояснили, что кто-то оформил на нее доверенность и теперь иноагент может распоряжаться ее счетами. Чтобы сохранить деньги и не стать фигуранткой уголовного дела, пенсионерка должна перевести сбережения на счет, якобы выделенный профильным ведомством.

«Она сняла все свои сбережения в банках, а затем по указанию звонивших совершила более 30 переводов крупными суммами через банкоматы. В результате женщина перевела свыше 5 миллионов 600 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

Позже россиянка поняла, что перевела средства аферистам, и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Новороссийске девушка хотела получить награды для отца и лишила семью 14,7 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!