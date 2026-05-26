В Новороссийске девушка хотела получить награды для отца и лишила семью 14,7 млн рублей

19-летняя девушка из Новороссийска лишилась миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает управление МВД по Краснодару.

С пострадавшей связались лжесотрудники военкомата, который узнал, что ее отец не вернулся с фронта. Россиянке пообещали вручить награды, которые полагаются ее родственнику.

Для этого девушка продиктовала свой номер СНИЛС, но вскоре ей пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах». Позже мошенники обвинили ее в разглашении государственной тайны, и, якобы чтобы на нее не завели уголовное дело, потребовали «задекларировать» деньги.

«Действуя по советам незнакомцев, потерпевшая передала двум курьерам 8 500 000 миллионов рублей, половину из которых она без ведома матери обналичила с банковского счета последней», – сообщается в публикации.

Позже на ее купюрах якобы обнаружили символику недружественного государства и убедили оставить еще 6,2 миллиона рублей в электрическом трансформаторе.

Только приехав к матери в Краснодар девушка поняла, что ее обманули. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее россиянам рассказали о самой распространенной мошеннической схеме под видом знакомств.

 
