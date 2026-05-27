Мачеха, убившая падчерицу в горячей ванне, признана виновной спустя 50 лет

В Великобритании бывшую сотрудницу службы пробации признали виновной в убийстве пятилетней падчерицы спустя почти 50 лет после случившегося, пишет Metro.

Как пишут СМИ, 67-летняя Дженис Никс была осуждена за гибель Андреа Бернард, которая умерла в 1978 году после ожогов, полученных в горячей ванне в доме семьи в южном Лондоне.

Долгое время смерть девочки считалась несчастным случаем. Однако в 2022 году старший брат Андреа, Десмонд Бернард, обратился в полицию и рассказал, что в детстве семья жила в постоянном страхе перед мачехой.

Во время суда мужчина со слезами вспоминал, что Никс регулярно избивала детей, жгла их сигаретами и жестоко наказывала. По его словам, в день трагедии он слышал, как Андреа кричала, что вода в ванной слишком горячая, а затем услышал ее крики и плеск воды.

Когда мальчик вошел в ванную, он увидел сестру с тяжелыми ожогами. Позже, как утверждает свидетель, Никс попросила его говорить всем, что произошел несчастный случай.

Эксперты заявили в суде, что ребенок инстинктивно попытался бы выбраться из настолько горячей воды, а значит, девочку могли удерживать силой.

После этого Андреа прожила еще почти шесть недель в больнице, получив ожоги около половины тела.

Суд также признал Никс виновной в жестоком обращении с детьми. Женщина отрицала обвинения, однако присяжные признали ее виновной. Приговор ей вынесут позже.

