В Башкирии курьер забрал у подростка рюкзак с миллионами

В Башкирии курьер забрал у школьника рюкзак с деньгами и драгоценностями
В селе Старосултанбеково Дюртюлинскоого района полицейские разыскивают курьера, забравшего у подростка рюкзак с миллионами. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале МВД Башкортостана.

По данным правоохранителей, 16-летний ученик 10-го класса оказался под влиянием мошенников. Накануне вечером он сложил в школьный рюкзак 450 тысяч рублей, 50 тысяч в иностранной валюте и золотые украшения на сумму свыше 100 тысяч рублей — все, что нашел дома у родителей. После звонка неизвестного он сразу поспешил к месту встречи, где из-за тяжелого рюкзака, набитого деньгами и драгоценностями, поскорее передал его ожидавшему в машине молодому парню.

В беседе с полицией несовершеннолетний рассказал, что ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками «Госуслуг», и заявили, что его аккаунт взломан, а злоумышленники могут оформить на его имя кредиты для финансирования незаконной деятельности в недружественных странах. Испуганный школьник поверил в угрозу и согласился выполнять указания. Его убедили снять со счета все деньги, собрать дома драгоценности и передать курьеру под предлогом «декларирования». Подросток так и поступил: снял в банке все сбережения, нашел украшения матери и спрятал их у себя.

На следующий день подросток вынес из дома рюкзак с наличными и ювелирными изделиями на сумму более 4 млн рублей и передал его сообщнику мошенников. Отец школьника заметил странности в поведении сына, поговорил с ним, выяснил правду и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители разыскивают аферистов, включая курьера, который забрал деньги у обманутого подростка.

Ранее мошенники начали заманивать подростков фейковой подработкой на лето.

 
