В Чебоксарах трем саратовцам внесли приговор за похищение бизнесмена

Суд в Чебоксарах вынес приговор трем жителям Саратовской области, похитившим человека. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на прокуратуру и Следственный комитет Чувашии.

Согласно материалам дела, 15 мая 2025 года в Чебоксарах осужденные насильно поместили в автомобиль предпринимателя, знакомого одному из них, и начали требовать от него 1 миллион рублей. В то же время потерпевшего избивали и угрожали ему. После этого бизнесмена увезли в арендованную квартиру в городе Шумерля. Там его на протяжении нескольких часов держали без света в ванной комнате.

После этого нападавшие попытались вывезти потерпевшего из Чувашии, расплатившись его банковской картой на АЗС. Во время одной из остановок по дороге предпринимателю удалось сбежать. После этого он обратился в полицию, и похитителей задержали.

В итоге один фигурант был приговорен к 11 годам колонии особого режима, а двое других проведут в колонии строгого режима 9 и 7 лет.

