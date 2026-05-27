Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Чебоксарах трем саратовцам внесли приговор за похищение бизнесмена

В Чувашии жителей Саратова приговорили к длительным срокам за похищение человека
Shutterstock

Суд в Чебоксарах вынес приговор трем жителям Саратовской области, похитившим человека. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на прокуратуру и Следственный комитет Чувашии.

Согласно материалам дела, 15 мая 2025 года в Чебоксарах осужденные насильно поместили в автомобиль предпринимателя, знакомого одному из них, и начали требовать от него 1 миллион рублей. В то же время потерпевшего избивали и угрожали ему. После этого бизнесмена увезли в арендованную квартиру в городе Шумерля. Там его на протяжении нескольких часов держали без света в ванной комнате.

После этого нападавшие попытались вывезти потерпевшего из Чувашии, расплатившись его банковской картой на АЗС. Во время одной из остановок по дороге предпринимателю удалось сбежать. После этого он обратился в полицию, и похитителей задержали.

В итоге один фигурант был приговорен к 11 годам колонии особого режима, а двое других проведут в колонии строгого режима 9 и 7 лет.

Ранее суд приговорил к реальному сроку россиянку, сделавшую кальян на куличе.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!