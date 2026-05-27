Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Суд приговорил к реальному сроку россиянку, сделавшую кальян на куличе

Mash: женщину, сделавшую кальян на куличе, приговорили к реальному сроку
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд вынес приговор женщине, которая опубликовала в соцсетях видео кальяна на куличе. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к трем годам и 25 дням лишения свободы.

Такой приговор обусловлен тем, что недавно ее уже ловили на совершении преступления. Ее признали виновной по делу о хранении пяти граммов мефедрона и назначили условный срок три года.

В суд жительница Москвы попала после публикации скандального ролика из местного бара. На нем был заметен кальян, который девушка сделала на куличе.

Ситуация спровоцировала множество негативных комментариев. Пользователи требовали наказать автора. В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело. Во время следствия ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сама россиянка вину признала и раскаялась в содеянном.

Ранее в Тульской области уголовное дело завели на мужчину из-за шутки с маской Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) на Пасху.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!