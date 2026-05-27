Суд приговорил к реальному сроку россиянку, сделавшую кальян на куличе

Суд вынес приговор женщине, которая опубликовала в соцсетях видео кальяна на куличе. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к трем годам и 25 дням лишения свободы.

Такой приговор обусловлен тем, что недавно ее уже ловили на совершении преступления. Ее признали виновной по делу о хранении пяти граммов мефедрона и назначили условный срок три года.

В суд жительница Москвы попала после публикации скандального ролика из местного бара. На нем был заметен кальян, который девушка сделала на куличе.

Ситуация спровоцировала множество негативных комментариев. Пользователи требовали наказать автора. В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело. Во время следствия ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сама россиянка вину признала и раскаялась в содеянном.

Ранее в Тульской области уголовное дело завели на мужчину из-за шутки с маской Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) на Пасху.