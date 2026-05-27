«Двинули вперед»: депутат объяснил, откуда в России взялось вдвое больше гениев

Среди россиян выявляется все больше одарённых людей, в том числе с удивительными творческими способностями. Во многом это связано с тем, что система образования направлена на выявление и развитие талантов у детей, объяснил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава.

Так он прокомментировал данные Минпросвещения, согласно которым с 2022 года в России стало в два раза больше людей с выдающимися способностями и талантами в возрасте от 7 до 35 лет. Депутат отметил, что в корректности данных есть сомнения – важно понимать, как именно вёлся подсчёт, но согласился, что количество одарённых россиян действительно увеличивается, а жители становятся более творческими.

«В школах я это наблюдаю, есть такая тенденция. Есть жажда знаний, — отметил Берулава. — Все дети талантливые, а вот особо одарённые, когда ребёнок с пяти лет играет на музыкальном инструменте или у него хороший голос, или он дальше всех прыгает, таких очень мало – это 0,03% во всём мире».

Самое важное – это вовремя распознать таланты, которыми наделены практически все дети, а затем сделать акцент на их развитии, подчеркнул парламентарий. По его словам, именно на это сегодня ориентирована система образования. Таким образом, одарённость детей не остаётся в «замороженном» виде, а умножается на труд, приводя к хорошим результатам.

«Так что свою систему образования мы двинули вперёд», — заключил депутат.

Отметим, эксперты считают ошибочным мнение некоторых родителей, о том, что творческим ребёнок может только родиться, а развитие креативного мышления ни к чему не приведёт. Подробнее о том, как оценивать творческий потенциал детей и какими способами его можно раскрыть – в материале «Газеты.Ru».

