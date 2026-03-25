Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Названы самые высокооплачиваемые творческие профессии в России

Топ самых доходных творческих профессий возглавляют геймдизайнеры и шеф-повара
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

Среди творческих профессий самыми высокооплачиваемыми в России являются арт-директор, дизайнер интерьеров, шеф-повар и геймдизайнер. При этом чаще всего уровень доходов в таких сферах напрямую связан с медийностью, а также может отличаться от проекта к проекту, рассказала НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

Арт-директоры получают много за счет того, что находятся выше рынка и чаще всего обладают навыками графического дизайна и контент-мейкерства, отметила специалист.

«На второе место поставила бы дизайнера интерьеров, затем идут кондитеры, шеф-повара и стилисты. У хороших стилистов доход может быть и 300, и 500 тысяч рублей. Также я бы выделила геймдизайнеров – они независимы от кризиса», — перечислила Лоикова.

Среди других высокодоходных творческих позиций эксперт назвала таких, как UX-дизайнеры, копирайтеры с навыками SEO, особенно в медицине.

На уровне доходов представителей творческих профессий, помимо популярности и развития личного бренда, влияет нетворкинг и заметность в профсообществе, добавила эксперт. Поэтому более успешными становятся специалисты, участвующие в профильных мероприятиях, выступающие перед зрителями, публикующие свои материалы – они становятся узнаваемыми и, соответственно, их доход растет, объяснила HR-эксперт.

Еще один важный фактор – это умение подстроиться под меняющиеся условия рынка. Например, многое изменило внедрение искусственного интеллекта, на фоне чего креативные специалисты начали терять проекты и иногда подрабатывать на нетворческих позициях, пояснила Лоикова.

«Так что есть прямая зависимость между уровнем доходов и разнообразием навыков», — заключила она.

До этого зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что в начале 2026 года самой высокооплачиваемой стала профессия сварщика. Также в числе востребованных на текущий год профессий он выделил инженерные специальности, включая инженеров-конструкторов, технологов и экспертов в робототехнике и автоматизации производств. Кроме того, есть потребность в медработниках, представителях IT-сферы, экспертах в кибербезопасности и технологиях искусственного интеллекта, отметил депутат.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!