Названы самые высокооплачиваемые творческие профессии в России

Среди творческих профессий самыми высокооплачиваемыми в России являются арт-директор, дизайнер интерьеров, шеф-повар и геймдизайнер. При этом чаще всего уровень доходов в таких сферах напрямую связан с медийностью, а также может отличаться от проекта к проекту, рассказала НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

Арт-директоры получают много за счет того, что находятся выше рынка и чаще всего обладают навыками графического дизайна и контент-мейкерства, отметила специалист.

«На второе место поставила бы дизайнера интерьеров, затем идут кондитеры, шеф-повара и стилисты. У хороших стилистов доход может быть и 300, и 500 тысяч рублей. Также я бы выделила геймдизайнеров – они независимы от кризиса», — перечислила Лоикова.

Среди других высокодоходных творческих позиций эксперт назвала таких, как UX-дизайнеры, копирайтеры с навыками SEO, особенно в медицине.

На уровне доходов представителей творческих профессий, помимо популярности и развития личного бренда, влияет нетворкинг и заметность в профсообществе, добавила эксперт. Поэтому более успешными становятся специалисты, участвующие в профильных мероприятиях, выступающие перед зрителями, публикующие свои материалы – они становятся узнаваемыми и, соответственно, их доход растет, объяснила HR-эксперт.

Еще один важный фактор – это умение подстроиться под меняющиеся условия рынка. Например, многое изменило внедрение искусственного интеллекта, на фоне чего креативные специалисты начали терять проекты и иногда подрабатывать на нетворческих позициях, пояснила Лоикова.

«Так что есть прямая зависимость между уровнем доходов и разнообразием навыков», — заключила она.

До этого зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что в начале 2026 года самой высокооплачиваемой стала профессия сварщика. Также в числе востребованных на текущий год профессий он выделил инженерные специальности, включая инженеров-конструкторов, технологов и экспертов в робототехнике и автоматизации производств. Кроме того, есть потребность в медработниках, представителях IT-сферы, экспертах в кибербезопасности и технологиях искусственного интеллекта, отметил депутат.

