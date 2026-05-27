Стало известно, какие собаки чаще всего нападают на россиян

Депутат Бурматов сообщил, что в 80% случаев на россиян нападают домашние собаки
В 80% случаев нападения на людей связаны именно с домашними собаками, а не бездомными, поэтому вина лежит в основном не на животных, а на людях. Бороться с этим нужно с помощью ужесточения правил для владельцев собак, считает зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он пояснил, что часто причинами нападений собак на людей является самовыгул животных, ситуации, когда их отпускают с поводка, в том числе на детские площадки.

«Не бывает опасных пород собак, бывают опасные хозяева», — подчеркнул депутат в беседе с НСН.

По мнению Бурматова, для защиты граждан важно усилить контроль за владельцами питомцев, в том числе повысить штрафы за нарушения и ужесточить наказание вплоть до уголовной ответственности за летальный исход.

Парламентарий также напомнил, что для работы с бездомными животными регионам передали около 15 полномочий, которые должны применяться в комплексе. Так, сегодня уже 30 субъектов страны ввели обязательную регистрацию питомцев. Кроме того по всей стране начали активно строить приюты для собак, поэтому в этом направлении ситуация стремительно улучшается, заключил Бурматов.

28 апреля в Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке домашних животных, внесенных в специальный реестр. Документ, помимо прочего, предполагает создание единого реестра домашних животных со сведениями о хозяевах, питомцах, их биологическом виде и породе. Обязанность маркировать и регистрировать домашних животных разработчики предложили возложить на их владельцев.

Предполагается, что эти нововведения позволят сократить число потерявшихся собак и кошек на улицах, поскольку позволит оперативно находить их владельцев.

В Госдуме ранее призвали запретить бьющие собак током ошейники в России.

 
