В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке домашних собак и кошек

ЗАКС внес в ГД законопроект о маркировке домашних животных и их реестре

Законопроект об обязательной маркировке домашних животных, внесенных в специальный реестр, внесен на рассмотрение в Госдуму. Его текст опубликован в ее системе обеспечения законодательной деятельности.

Внесением этой инициативы занималось Законодательное собрание (парламент) Санкт-Петербурга, куда она, в свою очередь, была внесена еще в 2024 году. В марте 2025 года петербургские депутаты приняли этот законопроект, постановив, что он будет передан на рассмотрение в нижнюю палату федерального парламента.

В документе предлагается внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» и «О ветеринарии», а также создать единый реестр домашних животных. По замыслу авторов инициативы, в этом списке должны указываться сведения о хозяевах, питомцах, их биологическом виде и породе.

Обязанность маркировать и регистрировать домашних животных разработчики предложили возложить на их владельцев. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он призван сократить число потерявшихся собак и кошек на улицах, поскольку позволит оперативно находить их владельцев.

Ранее россияне поддержали ограничение количества питомцев на квартиру.