Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке домашних собак и кошек

ЗАКС внес в ГД законопроект о маркировке домашних животных и их реестре
osobystist/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект об обязательной маркировке домашних животных, внесенных в специальный реестр, внесен на рассмотрение в Госдуму. Его текст опубликован в ее системе обеспечения законодательной деятельности.

Внесением этой инициативы занималось Законодательное собрание (парламент) Санкт-Петербурга, куда она, в свою очередь, была внесена еще в 2024 году. В марте 2025 года петербургские депутаты приняли этот законопроект, постановив, что он будет передан на рассмотрение в нижнюю палату федерального парламента.

В документе предлагается внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» и «О ветеринарии», а также создать единый реестр домашних животных. По замыслу авторов инициативы, в этом списке должны указываться сведения о хозяевах, питомцах, их биологическом виде и породе.

Обязанность маркировать и регистрировать домашних животных разработчики предложили возложить на их владельцев. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он призван сократить число потерявшихся собак и кошек на улицах, поскольку позволит оперативно находить их владельцев.

Ранее россияне поддержали ограничение количества питомцев на квартиру.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!