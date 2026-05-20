На Алтае двое подростков подожгли релейный шкаф по заданию неизвестных

На Алтае двух подростков задержали за диверсию на железной дороге

В Алтайском крае задержаны двое несовершеннолетних, которые по заданию куратора подожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

Инцидент произошел на участке железнодорожного пути у станции Бийск Западно-Сибирской железной дороги. Двое подростков 16 и 17 лет подошли к релейному шкафу и подожгли его. Довести преступный замысел до конца фигуранты не смогли. Огонь потушили сотрудники станции.

Молодых людей задержали. Выяснилось, что ни поджог они решились по заданию неизвестного, с которым познакомились в сети, «куратор» предложил им деньги, подростки согласились. Возбуждено уголовное дело о покушение на диверсию.

До этого в Подмосковье задержали подростка по делу о теракте на железной дороге, юноша совершил 16 поджогов.

Ранее в Сибири осудили подростка, планировавшего пустить под откос поезд под Томском.