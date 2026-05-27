Война США и Израиля против Ирана
СК России заочно предъявил обвинение Буданову

Сергей Мирный/РИА Новости

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику ГУР минобороны Украины, ныне руководителю офиса президента Украины Кириллу Буданову, командующему силами беспилотных систем украинской армии Роберту Бровди и командиру подразделения Андрею Дзяни в атаке на село Хорлы в ночь на 1 января. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко на форуме по безопасности, передает ТАСС.

В рамках расследования дела, как рассказала Петренко, СК установил, что суммарная мощность взрывчатого вещества на бортах нескольких дронов, атаковавших Хорлы, составляла 75 кг в тротиловом эквиваленте.

По ее словам, ВСУ во время этой атаки проявили особый цинизм и жестокость.

В апреле председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от атаки Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь превысил 60 млн рублей.

Ранее командиру ВСУ заочно предъявили обвинение за обстрелы Белгорода и Белгородской области.

 
