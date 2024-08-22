Стало известно, сколько потерял белгородский бизнес из-за ВСУ

Ущерб в Белгородской области от атак ВСУ оценили в 3 млрд рублей. Об этом президенту доложил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

«Сейчас предварительный ущерб по сельхозпредприятиям у нас будет порядка 3 млрд [рублей], но мы сведем все это, скорее всего, в конце октября», — уточнил губернатор.

Ущерб бизнесу от обстрелов ВСУ оценивается в 1 млрд рублей. Губернатор Белгородской области обратился к президенту с просьбой о выделении 300 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате обстрелов.

До этого a href=«http://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/22/23749711.shtml?updated»>сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, что из приграничных районов России, подвергающихся опасности, было эвакуировано 115 тысяч человек. Он также отметил, что правительство выделило 1,9 млрд рублей для МЧС на нужды приграничных регионов и поручило ведомствам разработать меры по возмещению ущерба промышленным и сельскохозяйственным предприятиям Курской области. Кроме того, в Белгородскую область будет оперативно направлен специальный транспорт.

Ранее Силуанов анонсировал налоговые отсрочки для двух регионов.