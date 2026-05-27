Молодые американцы назвали Россию противником США во Второй мировой войне

Молодые американцы не смогли ответить на базовые вопросы об истории США. Это следует из опроса, проведенного телеканалом Fox News.

Особое внимание было уделено Второй мировой войне. По мнению ряда респондентов, бомбардировку базы Перл-Харбор 7 декабря 1941 года осуществили сами американцы, а не Япония. Также опрошенные считают, что противниками США в том противостоянии были Россия, Албания и Вьетнам.

Кроме того, респонденты утверждали, что холодная война получила такое название из-за падавшего в тот период снега.

«Шел снег. Я играл в компьютерные игры под названием «Холодная война». Уж это-то я знаю наверняка», — сказал один из опрошенных.

Некоторые выразили убеждение, что борьбу за независимость в 1775–1783 годы США вели с Францией, а не с Великобританией.

До этого американский президент заявил, что Вторую мировую войну выиграли США. Глава Белого дома уверен, что без американских военных весь мир «говорил бы на немецком и японском языках». При этом президент пожаловался, что Соединенные Штаты, в отличие от России и Франции, не празднуют победу над гитлеровской Германией. В свою очередь в российском МИД объясняли заявления, звучащие из Вашингтона, «частью внутренней боли» из-за того, что США перестали быть великими.

