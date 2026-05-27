Верховный суд признал незаконным отказ зарегистрировать машину после замены двигателя

Верховный суд РФ признал незаконным решение ГИБДД отказать в перерегистрации автомобиля, который достался собственнику по наследству. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что жительница Забайкальского края обратилась в суд с просьбой признать незаконным отказ отдела МВД в регистрации доставшейся ей по наследству машины. Основанием для отказа стали данные из информационной базы ГИБДД о том, что еще в 2004 году у авто были заменены двигатель и шасси, выдан дубликат ПТС, а номера были уничтожены.

Суд первой инстанции удовлетворил требования женщины и обязал отдел МВД перерегистрировать машину на заявительницу. Судья учел выводы экспертизы, согласно которой заводское содержание номера двигателя и маркировки шасси автомобиля не были изменены.

Апелляция и кассация, полагаясь лишь на данные инфорсистемы ГИБДД, решение суда отменили, в удовлетворении иска отказали.

Коллегия по административным делам Верховного суда РФ признала такой подход формальным, отменила судебные акты апелляции и кассации и обязала МВД произвести перерегистрацию автомобиля на наследницу. В суде заявили, что у женщины имеется оригинал ПТС, а машина с первоначальными номерами существует и из владения наследодателя не выбывала.

