Стало известно, какой срок может получить девушка, сделавшая кальян на куличе

ОН: сделавшую кальян на куличе могут приговорить к 3 голам и 2 месяцам колонии
Девушку, которая опубликовала в соцсетях как делает кальян на куличе, могут приговорить к реальному сроку. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

По данным Telegram-канала, ранее 27-летняя женщина уже была фигуранткой дела о наркотиках. В 2025-м году она получила условный срок.

После демонстрации «кальяна на куличе», суд просили приговорить ее к трем годам и двум месяцам колонии.

После Пасхи в текущем году девушка стала фигуранткой дела о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Работавшая в одном из баров Москвы женщина сделала кальян на куличе и поделилась кадрами в соцсетях.

Публикация вызвала волну негативных комментариев. Автора потребовали привлечь к ответственности, так как она оскорбила чувства верующих.

После возбуждения дела суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

